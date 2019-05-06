وسام صبّاغ بـ"تاكسي أبو شفيق" في رمضان.. وسياسيون لبنانيون على قائمة ضيوفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للسنة الثانية على التوالي، يخوض الممثل وسام صباغ تجربة فريدة من نوعها في لبنان، تتجسد بتقديم برنامج "تاكسي أبو شفيق"، الذي تدور فكرته حول التجول في الشارع بسيارة التاكسي التي يستقلها عدد من المواطنين وسط جو من المرح والحماس وربح الجوائز القيمة.

ويتقمص الممثل وسام صباغ في هذا البرنامج شخصية "أبو شفيق" الكوميدية القريبة من الشارع اللبناني، والبعيدة كل البعد عن التصنع والابتذال.

ومن المتوقع أن يكون برنامج "تاكسي أبو شفيق" منافسًا لمختلف البرامج الترفيهية وبرامج الألعاب، نظرًا للحبكة المميزة لهذا العمل الذي استطاع استقطاب كوكبة من النجوم، سواء على الصعيد الفني، الإعلامي وحتى السياسي، علمًا بأنّه من إعداد نتالي نعوم وإخراج رامي خليل ومنتج منفذ إيلي الزغبي، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على قناة الـ otv اللبنانية.

ومن النجوم الذين استقبلهم وسام صباغ خلال برنامج "تاكسي أبو شفيق": باسم مغنية، وعلاء زلزلي، وبديع أبو شقرا، وجورج الراسي، وفادي أندراوس، وسامي كلارك، وطوني أبو جودة، وليليان نمري، وميشال قزي، وسامي كلارك، فضلًا عن عدد من الإعلاميين، نذكر منهم: ميشال قزي، وسمر أبي خليل، وسالم زهران، وداليا أحمد، والنواب والسياسيين: مروان شربل، وسامي فتفت، وسليم عون، ومصباح الأحدب والياس حنكش.

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واللافت خلال هذا الموسم من برنامج "تاكسي أبو شفيق" أنه سيفتتح السباق الرمضاني مع إطلالة مميزة للاعلامي هشام حداد، الذي لم يعتد الجمهور عليه ضيفًا في أحد البرامج، وهذا أمر يحسب للممثل وسام صباغ؛ إذ استطاع اختيار ضيوفه بدقة ويقدم خلطة مميزة لجمهوره الذي تابعه بشغف في رمضان الفائت، فحقق برنامجه بموسمه الأول نسبة مشاهدة لا يستهان بها.

من جهةٍ ثانية، يطل الممثل وسام صباغ في مسلسل "بروفا" إلى جانب الممثلين ماغي بو غصن وأحمد فهي في حبكة مميزة، يتوقع أن تحقق بصمة في السباق الرمضاني.