اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ظهرت الفنانة دينا الشربيني برفقة الفنان عمرو دياب في إعلان تليفزيوني جديد لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول. وهو أول عمل يجمعهما على الشاشة. علماً أنه أقر بأنه قدم لها أغنية "برج الحوت" في ألبومه ما قبل الأخير.

هذا وشارك في الإعلان الجديد مجموعة من الفنانين منهم أحمد مالك، عزت ابو عوف، ريهام عبد الغفور وأحمد فهمي, فيما تم تصويره داخل أحد التجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب ودينا الشربيني في إعلان تليفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.