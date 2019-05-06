رضا عبد العال يكشف عن إصابته في الصدر بسبب رامز جلال

نفى لاعب كرة القدم المصري المعتزل، رضا عبد العال، التصريحات المنسوبة إليه بشأن فبركة حلقته مع رامز جلال ببرنامج "رامز في الشلال"، المقرر عرضها في شهر رمضان 2019، مؤكدًا أن الحساب الذي يحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي "مزيف".

ونشر عبد العال مقطعًا مصورًا له لتأكيد مصداقية كلامه بعد انتشار عدة حسابات مزيفة تحمل اسمه وأكدت ظهوره في حلقة "مفبركة" من برنامج رامز جلال، وقال "أنا مع رامز في رمضان والمقلب حقيقي ومكنتش اعرف بحقيقة المقلب والدليل إن ضلع عندي فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللي بتشكك في مصداقية البرنامج، وأوعدكم أن الحلقة حتبقى قوية جدا".

يذكر أن رامز جلال يواجه سنويًا اتهامات بفبركة حلقات برامج المقالب المذاعة في شهر رمضان طوال السنوات التسع الماضية، وأعلن أكثر من فنان علمه المسبق بطبيعة المقلب، بينما أشار عدد آخر من ضحايا رامز جلال إلي عدم علمهم، وأشارت مصادر قريبة من إعداد البرنامج، إلي أن رامز يحيط بعض النجوم الكبار علمًا بالتفاصيل العامة للمقلب ويترك بعض التفاصيل الخاصة لمنح البرنامج المصداقية، بينما يترك الأمر كله مفاجأة لبقية الضيوف، وهو ما تسبب في وقوعه بعدة أزمات أشهرها مع النجمة آثار الحكيم التي رفعت دعوى لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها أثناء تصوير المقلب، وهو ما تكرر مع المطرب إيمان البحر درويش.

يذكر أن برنامج "رامز في الشلال" يبدأ باستدراج الضيوف للوقوف على جسر يقع بهم في مياه الشلال، وعندما يصل مركب لإنقاذ الضيف ينقلب به ويعرضه للغرق، وبعد النجاة والوصول لشاطيء الجزيرة، يظهر رامز جلال بهيئة غوريلا تفترس أحد أفراد فريق المقلب، وتحاول الاقتراب من الضيف، وبعد لحظات الرعب يكشف جلال عن وجهه.

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وتم الكشف عن هوية عدد من ضيوف الموسم الجديد وأبرزهم النجمة العائدة من الاعتزال حلا شيحة والفنانة سلوى خطاب والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب الزوجة السابقة للمخرج خالد يوسف، والنجمة روجينا وشيماء سيف وخالد الصاوي، وأحمد فتحي، والفنانة شهيرة وفيفي عبده والفنانة دنيا سمير غانم، وعدد من لاعبي كرة القدم أبرزهم الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، وأحمد حجازي مدافع منتخب مصر المحترف في إنجلترا، وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي القادم من صفوف العين الإماراتي.



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