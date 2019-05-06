منى زكي وأحمد حلمي يدعمان ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها بطريقتيهما

دعّم النجمان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، النجمة ياسمين عبد العزيز بعد أزمة طلاقها، بالترويج لمسلسلها الجديد "لآخر نفس" والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن حافظا على التواجد معها في معظم المناسبات خلال الفترة الماضية. ونشرت منى زكي البرومو الدعائي لمسلسل ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها على "إنستغرام". وعلقت عليه: "مبروك حبيبتي". ونشر أحمد حلمي أيضًا البرومو الدعائي للمسلسل، وكتب: "مبروك ياسمين وان شاء الله بالنجاح والتوفيق دائمًا.. وكل سنة وانتي طيبة". وكانت ياسمين أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، لتنهي زواج استمر لأكثر من عشرة أعوام، إلا أنه بعد شهور تبين زواجه من ريهام حجاج.

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