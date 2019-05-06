وصفٌ "غير متوقع" لأصالة عن علاقتها بابن زوجها طارق العريان

وصفت الفنانة أصالة نصري، علاقتها بعمر، ابن زوجها المخرج طارق العريان، بـ "المنطقية" و"المعقولة مش حلوة ومش سيئة لان في كثير اشياء بدها وقت لتتغير". وقالت خلال استضافتها مؤخراً في برنامج "عايشة شو"، إن الملحن زياد رحباني "مستقوى بوالدته"، لافتة إلى أن السيدة فيروز والدتنا كلنا. وتابعت "بشكل عام ما بحبش علاقة الشخصيات المستهترة، ولا أحب الهمجية والقسوة بالفن مش أقول اللي عايزة ولو ضايقتوني هشكي لوالدتي".

واشارت الى أن الجرأة لابد أن تكون مهذبة ولها حدود، موضحة أنه على المستوى الفني جيد ولكن هناك الأفضل. قد يهمك أيضـــــــًا Advertisements أصالة نصري تواجه تهمة السرقة بسبب أغنيتها الجديدة "بنت أكابر" أصالة تشعل حفلها على مسرح الملك فهد بدويتو مع الفنان عبادي الجوهر

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