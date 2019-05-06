أصالة تُصرِّح بسفرها إلى كوريا لإجراء جراحة في وجهها

أكدت الفنانة أصالة أنها تخاف من الزمن وتخاف من النظر في المرآة، مضيفة: "أخاف أجد ملامحي تغيرت وعيني اتكسرت، وباعتني بنفسي في التجميل والرياضة، وسأذهب إلى كوريا قريبا لإجراء إحدى العمليات الجراحية في وجهي".
وأضافت خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "عايشة شو"، الذي يعرض حاليا عبر قناة "النهار": "الزمن عدو كل الناس الذين تحت الأضواء وغيرهم".
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