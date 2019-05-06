شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد عرض مسلسل "طلقة حظ" على قناة ONE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات ONE عن بدء عرض أولى حلقات مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر على شاشتها، اليوم الاثنين الموافق أول أيام رمضان فى تمام الساعة 6.40 مساء.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.