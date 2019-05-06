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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حكايتى" على قناة ONE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات ONE عن بدء عرض أولى حلقات مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى على شاشتها، اليوم الاثنين الموافق أول أيام رمضان فى الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل.
تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.
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