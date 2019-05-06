شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "قمر هادى" على ONE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شبكة قنوات ONE عرض مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة على شاشتها اليوم الاثنين، الموافق أول أيام شهر رمضان، وذلك فى تمام الساعة 11 مساء.



بوستر مسلسل قمر هادى

وفى سياق متصل، سلم المخرج رؤوف عبد العزيز أول 5 حلقات من المسلسل إلى شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، وذلك بعد وضع الموسيقى التصويرية والمونتاج الأخير، على أن يواصل مونتاج ومكساج باقى الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث يصور فريق العمل حتى يوم 25 رمضان المقبل.

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هانى سلامة

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.