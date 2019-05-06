شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2019..مواعيد عرض "البرنسيسة بيسة" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة مى عز الدين عن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" على شبكة قنوات الحياة، بدءا من اليوم الاثنين فى تمام الساعة 9 مساءً، و الإعادة الساعة 4 ونصف عصرا، و5 ونصف صباحا.

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البرنسيسة بيسة

وتجسّد مى عز الدين خلال أحداث "البرنسيسة بيسة" شخصيتين، الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا، أما الشخصية الثانية فهى الجدة سكسكة التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة.

"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.