- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2019..مواعيد عرض "ابن اصول" لحمادة هلال على DMC والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شبكة قنوات DMC مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، اليوم الاثنين فى تمام الساعة 8 مساءا، والإعادة 3 ونصف فجرا والإعادة الثانية 2 ظهرا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساءا والإعادة الساعة 12 ظهرا والإعادة الثانية الساعة 4 عصرا.
"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.
حمادة هلال
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2019..مواعيد عرض "ابن اصول" لحمادة هلال على DMC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.