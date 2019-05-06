شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2019..مواعيد عرض "ابن اصول" لحمادة هلال على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شبكة قنوات DMC مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، اليوم الاثنين فى تمام الساعة 8 مساءا، والإعادة 3 ونصف فجرا والإعادة الثانية 2 ظهرا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساءا والإعادة الساعة 12 ظهرا والإعادة الثانية الساعة 4 عصرا.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.

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