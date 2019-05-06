شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "أبوجبل" على قناة ONE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات ONE عن بدء عرض أولى حلقات مسلسل "أبوجبل" للنجم مصطفى شعبان على شاشتها، اليوم الاثنين الموافق أول أيام رمضان فى تمام الساعة 9 ونصف مساء.
وتشهد الحلقات الأولى من المسلسل مقتل أطفال شعبان الثلاثة من زوجته التى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل فى صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله، ووالده حسن حسنى، ويبدأ فى رحلة البحث عن القاتل حتى يدخل السجن، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وبه العديد من الألغاز تكشفها الحلقات.
مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".
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