تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من "بركة" لعمرو سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تعرض قناة cbc مسلسل "بركة" للفنان عمرو سعد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، خلال شهر رمضان المُبارك.
يجسد عمرو سعد خلال المسلسل شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.
المسلسل من تأليف محمد الشواف، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة.
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