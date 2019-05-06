محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر المصور كريم نور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة للمطرب عمرو دياب تكشف عن إطلالته في الحملة الدعائية الرمضانية لإحدى شركات المحمول. وعلق كريم نور على الصورة: "عمرو دياب الأسطورة، الأول والوحيد، إعلان في رمضان". يُذكر أن دياب أحيا مؤخرًا عددًا من الحفلات. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هكذا سيظهر عمرو دياب في إعلان إحدى شركات الإتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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