تركي آل الشيخ يستضيف عمرو مصطفى في منزله بمصر

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، الشاعر تركي آل الشيخ، صورة جديدة على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك وظهر بالصورة الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى ، داخل منزل الشاعر تركي آل الشيخ بمصر، والذي يطل على نهر النيل، وعلّق آل الشيخ على الصورة قائلاً: مشرفنا الأخ العزيز عمرو مصطفى في جلسة تعاون عالمي لم يتعاون الشاعر تركي آل الشيخ مع الملحن المصري عمرو مصطفى منذ 10 سنوات، مما يجعل هذا التعاون مميزاً.

يُذكر أن تركي آل الشيخ أعلن مؤخراً عن استعداده لإنتاج عمل سينمائي، سيجمعه بالشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ومن جانب آخر يُعد هذا الألبوم هو الرابع للملحن والمطرب عمرو مصطفى مع آل الشيخ ، وكان قد قدّم 3 ألبومات غنائية من قبل، كان أولها ألبوم أيامي في عام 2007، وضم الألبوم 12 أغنية، ثم طرح بعده ألبوم علامة في حياتك عام 2008، واحتوى الألبوم على 10 أغانٍ فقط، وطرح ألبوم الكبير كبير في عام 2009 وضم الألبوم ثلاث أغان فقط، ثم قدّم بعدها العديد من الأغاني السينجل.