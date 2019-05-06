أحلام فنانة الإطلالات الصعبة.. في “الزمن الجميل”

وفقت المطربة الإماراتية أحلام في إطلالتها المميزة في الحلقة الختامية من برنامج ” الزمن الجميل ” وكما تعودنا على وجود بعض من الجرأة في إطلالاتها ، هذه المرة اختارت ثوباً بدون أكتاف من القماش الميتاليك اللامع ، باللون الأزرق الليلي ، انتقته من مجموعة المصممم اللبناني العالمي زهير مراد ، وعلى الرغم من اكتسابها القليل من الوزن، وفقت الفنانة في تنسيق طلتها في ختام برنامج “الزمن الجميل” بموسمه الأول ، وأتى الـ”لوك” متناغماً ، بدءاً من تسريحة شعرها المستسرسل المتموج والتي تولاها صالون طوني صوايا، ولونه المتماهي مع لون الفستان وتصميمه المذيّل بتنورة متصلة ذات كشاكش تبدأ من منطقة الخصر.

يشار إلى أن نحافة خصر الفنانة ، وقامتها الممشوقة ساهمتا في إبراز تصميم هذا الفستان ، الذي لا يليق إلا بطويلات القامة من مثيلات أحلام ، وصولاً إلى المكياج غير المتكلف ، الذي اعتمد فيه هيثم اللحام ظلال العيون السموكي الخفيفة مع الشفاه النيود ، والتي تعتبر من أفضل إطلالات الفنانة في المكياج ، بشرة أقرب إلى الطبيعية ، وماكياج غير صارخ أبرز مكامن جمال عينيها ، ومنحها مظهراً أنيقا للغاية ، ولم تبالغ الفنانة أيضاً في التزين بالمجوهرات ، وتجنبت الحلق الكبير ، واختارت القلادة الدائرية المتدلية التي أضفت رونقاً على صدر الفستان البسيط ، ومزيداً من الفخامة على اللوك يمكن القول بأن أحلام فنانة الإطلالات الصعبة التي قد تبدو أحياناً بعيدة عن مخيلة زميلاتها ممن يتخذن أسلوباً أقل مخاطرة ولا يعرضهن للانتقادات.