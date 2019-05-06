عمرو دياب يستقبل رمضان بحملة إعلانية ضخمة

مع بوادر حلول شهر رمضان المبارك، بدأ الهضبة عمرو دياب في طرح تجهيزات إعلانه الرمضان الجديد عن طريق إحدى شبكات المحمول الكبرى، بمشاركة باقة فنية كبيرة.

ونشر الشاعر تامر حسين صورة جديدة من الإعلان، وكتب عليها "كل سنة وانتوا

طيبين جاهزين؟؟"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

إضافة إلى الملحن شادي حسن الذي نشر أيضا صورة لدياب، وعلق عليها: "توكلنا ع الله.. جاهزين".

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وظهور صورة جماعية لجميع الفنانين المشاركين في الحملة الإعلانية، وأبرزهم "عزت أبو عوف، سوسن بدر، غادة عادل، أشرف عبدالباقي، منة شلبي".

فمن المتوقع أن يكون عمل إعلاني غنائي من الهضبة بكلمات الشاعر تامر حسين، وألحان شادي حسن، مع ظهور صورة إعلانية متنوعة نادرة الظهور، تجمع عدد من الفنانين من أجيال عمرية وفنية مختلفة.