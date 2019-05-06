تعرف على موعد برنامج "من القلب للقلب" لـ إيمان رياض"

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار "بناء الإنسان" وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في كيفية إعادة بناء الإنساء المصري من خلال تسليط الضوء على نماذج إيجابية إستطاعت التغلب على ظروف الحياة اليومية والقدرة على تحقيق السعادة.

ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الاجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية.

اللهم تقبل – عبلة الكحلاوي.. ويُعرض يومياً على "MBC مصر" 12:00 ظهراً.

بأسلوب بسيط يصل إلى القلوب والعقول، تشرح د. عبلة الكحلاوي في برنامجها اليومي المُميز "اللهم تقبل" صحيح الدين الاسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الاسري والانساني وفقاً لتعاليم الدين. وعبر حلقات البرنامج تُصحح د. عبلة الكحلاوي الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام..

"الشيف حسن" - أشهى المأكولات في مطبخ.. ويُعرض يومياً على "MBC مصر" 1:00 ظهراً.

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أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً "الشيف حسن" في مطبخه الشهير عبر شاشة "

MBCمصر". وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.

"صباحك مصري"... ويُعرض يومياً على "MBC مصر2"، 12:00 ظهراً.

يواصل برنامج "صباحك مصري" مع هشام عاصي يومياً تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية والصحية ويُقدم فقرات متنوعة تناسب إهتمام المُشاهدين خلال الشهر الكريم.

"أشرف يُقدمه أيمن 2"... ويُعرض يومياً على "MBC مصر2"، 9:00 مساءً

يواصل الفنان الشاب "أيمن وتار" تقديم الموسم الثاني من البرنامج الكوميدي الساخر "اشرف يُقدمه ايمن"، والذي يطرح فيه عدد من الموضوعات الغير تقليدية، عن طريق بعض الاسكتشات الكوميدية الساخرة من الاحداث، وفي كل حلقة يستضيف البرنامج أحد النجوم للمشاركة في موضوع الحلقة.