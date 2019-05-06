ننشر خريطة MBC مصر خلال شهر رمضان

تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين. وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية،وبدأت العرض أمس واليوم وتنطلق الخريطة الكاملة ومواعيد المُسلسلات والبرامج عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، لتوفر أفضل محتوي برامجي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

§ رامز في الشلال - رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات... ويُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 1:00 بعد منتصف الليل.

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدي جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجاروالأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه!..

§ "ولد الغلابة" - أحمد السقا.. يُعرض يومياً على "MBC مصر" 8:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 منتصف الليل، و2:00 ظهراً.

للمرّة الثالثة عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، يطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خلال أحداث مُسلسل "ولد الغلابة" حيث يعمل "السقا" كمدرس للتاريخ في إحدي المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويتعرض للكثير من المحن والإختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغماً عنه ودفاعاً عن أسرته. والمُسلسل من إبداع الكاتب أيمن سلامة، ورؤية المخرج محمد سامي. ويُشارك في البطولة مع أحمد السقا، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وانجي المقدم، وكريم عفيفي، وادوارد، وهادي الجيار، وريم سامي

وآخرين..

§ "قابيل" – محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج.. يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصراً.

بعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوح في أول بطولة له عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "قابيل" في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وامينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، واحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين..

§ " زي الشمس" - دينا الشربيني .. يُعرض يومياً على "MBC مصر" 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 4:00 منتصف الليل، و4:00 عصراً.

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بعد أن رسخت نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية، وأولي بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، من خلال مُسلسل " زي الشمس"، حيث تعيش "تاليا" بطلة المُسلسل صراع عائلي إنعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها وإندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون حيث تنطلق في أجواء غير مُستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال الغير متوقعة مما يُفجر الكثير من المُفاجآت الغير متوقعة.. ويُشارك في بطولة " زي الشمس" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم جمال سليمان،

واحمد داود، واحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، احمد مالك وآخرين.. والمُسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز..

§ "فكرة بمليون جنية" – علي ربيع... .. يُعرض يومياً على "MBC مصر" 11:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 4:00 عصرا، و1:00 منتصف الليل على "MBC مصر2".

بعد أن واصل نجاحه المسرحي الإسبوعي اللافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، يواصل نجم الكوميديا الشاب علي ربيع إطلالته للمرة الثالثة عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في مسلسل "فكرة بمليون جنية" بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط "علاء الدين مصباح" الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الإختراع والإبتكار، وتحدث له مُفارقة في الحصول على مليون جنية يُحاول بها تحقيق بعض أفكاره بُمساعدة أصدقائه المُقربين مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. والمُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل "سك على إخواتك" العام الماضي. ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، واحمد السيسي، ووليد فواز، احمد سلطان وآخرين...

§ "شقة فيصل" – كريم محمود عبد العزيز.. يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 12:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 6:00 مساءً، و10:00 مساء على "MBC مصر2".

إطلالة مميزة للنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز في أولي بطولاتة التليفزيونية عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، يغوص كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "شقة فيصل" في عالم الأغنية الشعبية حيث يحلم بأن يكون مُطرب ويترك مدينته بورسعيد أملاً في أن يُحقق حلمه ويواجه الكثير من الأزمات والإخفاقات إلي أن يجد من يُسانده ويؤمن بموهبته، ويُشارك مع النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، ايتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين أمين، وصلاح عبد الله، ومُصطفي أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين... وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل..

§ "من القلب للقلب" مع إيمان رياض.. ويُعرض يومياً على "MBC مصر2" 3:00 عصراً.

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار "بناء الإنسان" وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في كيفية إعادة بناء الإنساء المصري .