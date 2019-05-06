شاهد.. سامح حسين يطرح البرومو الرسمي لمسلسل "الكابتن عزوز" الجزء الثالث

نشر الفنان سامح حسين، البرومو الرسمي لمسلسلة الجديد "الكابتن عزوز" الجزء الثاني، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أنه من المقرر أن تدور

فكرة المسلسل حول طفل مخترع يبحث دائما عن الأفضل، وعن النجاح والبحث عن الذات إلا أنه دائما يجدالصعوبات التي تعرقل له هذا.

ويذكر أن "الكابتن عزوز" بطولة سامح حسين، الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، مارتينا عادل، أحمد حلاوة، إيمان السيد، إخراج أيمن محمد، سيناريو وحوار محسن رزق، إنتاج شركة F.stop