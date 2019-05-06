بيت المسرح يستقبل الشهر الكريم بـ6 عروض بالقاهرة والإسكندرية

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسارح الدولة تستقبل شهر رمضان الكريم هذا العام بـ6 عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، و ذلك رغم مواكبة الشهر الكريم لامتحانات نهاية العام، حيث حرص البيت الفني للمسرح على تنوع العروض المقدمة ليحافظ على الإقبال الجماهيري الذي تشهده عروض البيت الفني للمسرح كل عام في شهر رمضان، حيث تبدأ أول عروض الشهر الكريم من يوم 5 رمضان، 10 مايو الجاري حتى نهاية الشهر الكريم.

على خشبة المسرح القومي تقدم فرقة المسرح القومى ابتداء من 11 رمضان، 16 مايو عرض "يعيش أهل بلدي"، ويستمر حتى نهاية الشهر الكريم، العرض بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.

أما فرقة المسرح الحديث فتقدم العرض المسرحي "قواعد العشق 40"، وذلك على مسرح سيد

درويش بالإسكندرية، ولمدة عشرة أيام ابتداء من 12 رمضان 17 مايو الجاري، العرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، ويشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبدالحى، محمد عبدالرشيد، إيهاب بكير، هشام علي، المطربة أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية، إخراج عادل حسان.

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة العرض المسرحي "كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، ماهر محمود و علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، ومجموعة من المنشدين، إخراج ماهر محمود، وذلك من 10 رمضان 15 مايو، على مسرح الطليعة بالعتبة.

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وتقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل ابتداء من

5 رمضان، 10 مايو، ولمدة أسبوعين، العرض بطولة هاني عبدالناصر، حنان الفيومي ، وسام مصطفى، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.

أما للأطفال فيقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" خلال شهر رمضان فى عدة أماكن، منها ساحة الهناجر بالأوبرا، ابتداء من 6 رمضان 11مايو، ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك"، وعلى مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداء من 8 رمضان 13 مايو ولمدة أسبوع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، كما يقدم العرض أيام 6 ،7 ،15 ،16 ،17 رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يذكر أن "الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

أما فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتشارك بعرض "ست الدنيا" ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب ابتداء من 8 رمضان 13 مايو، ولمدة 9 أيام، إضافة إلى تقديم ورشة رسم للأطفال، ليقدم العرض بعدها على مسرح الحديقة الدولية، إضافة إلى عروض الأراجوز حتى نهاية الشهر الكريم، "ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.