حرصت المذيعة أسما شريف منير على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وشاركتهم بعض النصائح الدينية واليومية التي تخص الشهر الكريم وروحانياته، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت أسما صورة لها بالحجاب، عبر حسابها، وعلقت قائلة: "رمضان كريم عليكم.. الشهر ده أنا بحبه أوي، لأنه فرصة نلم حسنات كتير.. عايزين بقى اللي مش بيصلي يصلي، واللي مش منتظم
وتابعت: "بلاش أكل مبالغ فيه في العزومات و إيه تاني إيه تاني آه وتحاولوا تختموا فيه القرآن السنه دي.. ربنا يديم المحبه بينا ويكون شهر مغفرة لينا كلنا".
واختتمت حديثها عن صورتها بالحجاب قائلة: "الصورة دي أحسن".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أسما شريف منير تُهنئ جمهورها في شهر رمضان بالحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.