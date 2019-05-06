شاهد.. أسما شريف منير تُهنئ جمهورها في شهر رمضان بالحجاب

حرصت المذيعة أسما شريف منير على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وشاركتهم بعض النصائح الدينية واليومية التي تخص الشهر الكريم وروحانياته، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت أسما صورة لها بالحجاب، عبر حسابها، وعلقت قائلة: "رمضان كريم عليكم.. الشهر ده أنا بحبه أوي، لأنه فرصة نلم حسنات كتير.. عايزين بقى اللي مش بيصلي يصلي، واللي مش منتظم

ينتظم في الصلاة.. وتعملوا خير كتير وتدعوا".وتابعت: "بلاش أكل مبالغ فيه في العزومات و إيه تاني إيه تاني آه وتحاولوا تختموا فيه القرآن السنه دي.. ربنا يديم المحبه بينا ويكون شهر مغفرة لينا كلنا".واختتمت حديثها عن صورتها بالحجاب قائلة: "الصورة دي أحسن".