كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب تأجيل عرض مسلسل كلبش 3 لـ أمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة ON E في تمام الساعة الثانية عشر منتصف اليوم، حسبما أعلن مخرج العمل بيتر ميمي، ولكن تفاجئ جمهور المسلسل بعدم إذاعته وذلك بسبب تغير القناة للخريطة البرامجية للقناة، ومن المقرر عرضه اليوم في تمام الثامنة مساء.

مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، هيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

كان من المفترض أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 3" على