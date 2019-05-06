كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، عدد كبير من المشاهد الكوميدية بين علي ربيع والإعلامي شريف عامر، الذي كان ضيف حلقة الأمس.

وظهرت في أحداث الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنيه الفنانة الشابة مايان السيد في دور إعلامية ولكنها تكتشف خيانة زوجها، ليقوم والدها الفنان طارق عبد العزيز، برد حقها منه ليطالبه بأن يقوم بتطليقها والتنازل عن بعض ممتلكاته تحت التهديد.

ويقتحم علي ربيع ستوديو برنامج "يحدث في مصر"، للإعلامي شريف عامر، خلال أحداث فكرة بمليون جنيه ليطلب مقابلته، ويجلس معه على الهواء مباشرة، ويتحدث معه عن مشاكله ومنها عدم قبوله في كلية الهندسة ورفضه الوظائف التي يتقدم لها، ويطلب من الناس مساعدته في تحقيق حلمه بأن يتبرع مليون شخص له بجنيه واحد فقط، عبر حسابه في البنك، ليجمع مليون جنيه، ليحقق حلمه بعمل عربية تعمل بالطاقة الشمسية، ويقوم شريف عامر بإعطائه جنيه على خلال البرنامج.

وضمن أحداث الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنيه تأتي رسالة لعلي ربيع عبر هاتفه، بأن رصيده في البنك أصبح مليون جنيه، ليطير من الفرحة، ويردد: :"أنا بقيت مليونير يا بلد".

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مع بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تصدر العمل قائمة الأكثر بحثا على جوجل، خاصة مع البداية القوية للمسلسل الذي تحول إلى حديث السوشيال ميديا.

يشار إلى أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع ويشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فواز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود.

"فكرة بمليون جنيه"، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، ويعرض مسلسل "فكرة بمليون جنيه" على شاشة MBC في الساعة 11 مساء خلال شهر رمضان 2019.