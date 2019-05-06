كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عرض مسلسل "أبو جبل" على قناة ON E والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة ON E مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، خلال شهر رمضان المبارك.

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يُجسد مصطفى شعبان خلال المسلسل شخصية تاجر كبير، يتعرَّض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، وتدور الأحداث في إطار درامي مشوق، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التي تتعرَّض لها الأسرة، لا سيما في التجارة ومع الأقارب.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح. من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله.

