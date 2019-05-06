كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عرض مسلسل "قمر هادي" على ON E والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة ON E مسلسل "قمر هادي" للنجم هاني سلامة، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 11 مساءً.

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يُجسد هاني سلامة شخصية "زياد وحيد أبو المكارم"؛ شاب خفيف الظل هادئ الطباع في البداية، ولكن مع تطور الأحداث يظهر تغير واختلاف كبير لديه، ويتم كشف الكثير عن ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث، لا سيما بسبب ابنته.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز. بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، كريم سرور، أشرف زكي.