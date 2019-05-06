فكرة بمليون جنيه الأكثر تداولًا على Google و Twitter

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شهدت الحلقات الأولى من مسلسل فكرة بمليون جنيه، الذي يخوض به الفنان الشاب علي ربيع السباق الرمضاني الحالي، أحداث غريبة ومضحكة، واستطاع فكرة بمليون جنيه أن يجذب الأنظار إليه عقب طرح الحلقة الأولى من المسلسل.

واهتم جمهور الدراما الرمضانية في مصر بفكرة مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع.

تجسد ذلك الاهتمام في أن اسم مسلسل "فكرة بمليون جنيه" جاء ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثا على Google وTwitter بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على قناة mbc مصر.

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مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول شخصية "علاء" أو علي ربيع، الذي يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات الصعبة التي يمر بها مجتمعه الصغير، الامر الذي يدفعه إلى محاولة تنفيذها بكل طريقة ممكنة، ويترتب على ذلك دخوله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية. إلى جانب علي ربيع يشارك في "فكرة بمليون جنيه" كل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود وغيرهم، وهو من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.

يعرض مسلسل "فكرة بمليون جنيه" عبر قنوات MBC مصر و MBC2 مصر.

