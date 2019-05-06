شاهدوا.. إنهاء خدمات عاملة مستشفى بالكويت بسبب «تقطيع الخضروات»

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 12:46 مساءً - أنهت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، خدمات عاملة نظافة، والمسؤول عنها في مستشفى ”العدان“ عقب تداول مقطع فيديو لها أثناء تقطيعها للخضار داخل المستشفى.

وقالت مصادر لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، إن ”الوزارة أحالت الشركة التي تنتمي إليها العاملة إلى التحقيق بشأن الواقعة التي قامت بها، مشددة على أن الوزارة لا تتهاون مع أي سلوكيات سلبية“.

وكان ناشط كويتي، قد وثق قيام العاملة بتقطيع الخضار داخل مستشفى العدان في الجناح الرابع مبديًا استياءه من تصرفها، ومخاطبًا وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثار مقطع الفيديو وقرار إنهاء خدمات العاملة جدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ”الذين انتقدوا قرار الفصل مطالبين بإنذارها بدلًا من فصلها وقطع رزقها ومحاسبة المسؤول عنها“.