شاهدوا دنيا بطمة تهاجم حلا الترك.. والسبب!

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https://www.instagram.com/p/BxBASDlHhqv/الزمن_الجميل ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفِي الاخير حتى شهادة تقدير لم يشهد احد بها بل حاز على المرتبة الرابعة اين المصداقية في الموضوع وفكرة تصويت ليس لها أساس من الصحة اصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق اوضاع بلده متوتره هذا كل مافي الموضوع !!!!!!؟؟؟؟؟ لن استغرب فقد كنت في نفس الموقف من قبل لكن ليس اللقب معيارا للنجاح ولا شهادة احد بل الإرادة والطموح والاجتهاد الذي يجعل منك فنانا يثبت وجوده في الساحه الفنية وفي كل زمان ومكان

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