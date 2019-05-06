شاهدوا.. ماذا تفعل النجمات أول يوم رمضان؟

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 12:46 مساءً - مع اقتراب الشّهر الكريم، في ظلّ أجواء تتكرّر كلّ عام، يمتلك كلّ شخص طقوسًا رمضانية مختلفة ، بينما يتعطّش الجمهور لمعرفة طقوس الفنانين في أوّل أيام الشّهر، والتي تأتي متباينة حسب العادات والتقاليد ، صرح بعض الفنانون عن طقوسهم الخاصة أوّل يوم في رمضان، فبعضهم يقضي اليوم بصحبة الأهل، كحال كافة الأسر المصرية، وآخرون يلتزمون بالتّعبد والطقوس الدينية، فيما تسيطر الأجواء الأسريّة على حياة البعض.

الفنانة راندا البحيري، تختار الطقوس العائلية المنزلية، حيث التّجمع على مائدة الإفطار، وهو الأمر نفسه بالنسبة للفنانة سهير المرشدي، التي تهتمّ أوّل يوم، بالإفطار العائليّ في المنزل ، الفنانتان إيناس عز الدين، وعبير منير، تفضّلان هما أيضًا طقوس الاجتماع على سفرة عائلية واحدة، في اليوم الأول من الشّهر.

“التّهجّد، والتراويح، وختام القرآن”، هكذا تحدّثتْ الفنانة إيمان أيوب عن استعدادات اليوم الأوّل لطقوس الشّهر الكريم، الذي تعتبره قائمًا للتّعبّد، والأعمال الرّوحانيّة.