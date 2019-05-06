7 تمارين تمنع من ظهور “تجاعيد الوجه” وتجعلك تبدو أصغر سناً

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 12:46 مساءً - تتفوق تمارين شد عضلات الوجه على العمليات الجراحية التي تعتبر مكلفة ومؤلمة كما أنها لا تأتي مع ضمانات مستقبلية إضافة، بينما تدوم تمارين تجميل الوجه لمدى بعيد فهي تعمل على دعم عضلات الوجه كاملة، وهي لا تحتاج لوقت كثير كما أنهاغير مجهدة، لذا دعونا نبدأ بعملية بناء وجه قوي ونستثمر في أنفسنا من اليوم.

نسعد في مشاركتكم بعض التمارين البسيطة في التنفيذ ولكن تعطي نتائج فعالة جداً.

1- التعجب لجبهة خالية من التجاعيد

ضع راحة يدك على جبينك. يجب أن تضغط أصابعك الصغيرة “الخنصرين” على الجلد الموجود فوق الحاجبين، بينما يجب أن تمنع بقية الأصابع الجلد في منطقة الجبهة من التجعد

حاول رفع حاجبيك وكأنك متفاجئ، وفي نفس الوقت حاول التغلب على مقاومة يديك

أرح جبينك، ثم أعد التمرين 20 مرة

في أخر مرة استخدم أكبر قد ممكن من الجهد، وبمرور الوقت حاول أن تزيد عدد مرات المحاولة

2- الإبتسامة” لمحاربة التجاعيد حول الأنف

ابتسم

برفق ارفع المنطقة بين الأنف والفم للخلف بأصابعك

ثم اسحب الجلد بلطف في الاتجاه المعاكس بأصابعك

حاول ضم العضلات عكس الشد بطريقة تشعرك بمقاومة أصابعك.

أعد الحركة 10 مرات

3-“الصفير” للحصول على شفاه شابة ومكتنزة

تخيل أنك تصفر، ضع شفتيك بوضع الصفير وحاول أن تحس بتوتر العضلات قدر الإمكان، ابقى بهذه الوضعية من 5 إلى 10 ثواني

أعد شفتيك للوضع الطبيعي مع نفخ الهواء للخارج ببطء

أعد الحركة خمس مرات على الأقل

4-شد الشفاه لمحاربة التجاعيد عند زوايا الشفاه

ضع أصابعك داخل فمك من زاوية الفم كما في الصورة

برفق شد فمك برفق باستخدام اصابعك

قاوم ضغط الأصابع بشد عضلات شفاهك في الاتجاه المعاكس

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5-تدليك المنطقة أسفل العين من الأنف إلى الأذن لمحاربة التجاعيد

ضع أصابعك قرب حواف أنفك

بلطف قم بالتدليك بحركات دائرية صغيرة من الأنف إلى بداية الأذن

6- اجعل التجاعيد حول الأنف أقل وضوحاً

ابقي فمك مغلقاً، ضع أصابع السبابة على طول الطيات الأنفية

بدون تحريك الأصابع، ضم شفتيك مع محاولة الضغط على الأسنان بأكبر قدر ممكن

حافظ على الوضعية السابقة لثواني، ثم أرح عضلات وجهك واسترخي

7-نفخ الخدين لتبدو أكثر نضارة

خذ نفساً عميقاً من أنفك واكتم النفس لمدة 3-5 ثواني وأنت مسترخي

انفخ الهواء من فمك بقوة دون أن تفتح شفتيك، سيؤدي الهواء إلى انتفاخ خديك

وفي الختام، استخدم فيتامين E إضافة لتلك التمارين للحصول على نضارة أعلى

يعتبر فيتامين E ممتاز للعناية بالبشرة، ومساعدة بشرتك أن تبدو أصغر

تساعد على التخلص من التجاعيد

يقلل من ظهور الندوب

يرطب البشرة

يحمي من الشمس

قم بوضع زيت يحتوي على فيتامين E بعد الانتهاء من تمارين يوغا الوجه السابق ذكرها، وستلاحظ النتائج بصورة سريعة.