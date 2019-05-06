ماهي عقوبة الإفطار العلني في الكويت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 12:46 مساءً - أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة في الكويت، العميد توحيد الكندري أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القيم والعادات واحترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار إذ أجاز القانون رقم (44/1968) معاقبة الجهر بالإفطار بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبين أن جميع القطاعات الميدانية اتخذت الاستعدادات المباشرة كافة على أرض الواقع لتنفيذ الاستعدادات الأمنية والمرورية مع وضع آلية عمل بين المؤسسات الحكومية والأهلية خلال هذا الشهر، وأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أعدت خطتها التوعوية الشاملة، إذ إن الرسالة الإعلامية تشمل جميع وسائل الإعلام المختلفة والتعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى تأمين مختلف المناطق وكيفية توزيع الدوريات المرورية المتحركة والثابتة والراجلة في محيط الأسواق والمجمعات التجارية والطرق والمحاور الرئيسة، بالإضافة إلى استخدام التعزيزات البشرية والآلية بجميع المحافظات لمواجهة أي ظواهر لا تحترم مشاعر الصائمين أو القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل.