شاهد.. ذعر وصراخ لحظة سقوط “قذيفة صاروخية” قرب حافلة تقل جنودًا إسرائيليين

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 12:46 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة سقوط قذيفة صاروخية قرب حافلة تقل عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو، صراخ راكبي الحافلة؛ حيث انتابتهم حالة من الذعر والخوف الشديدين، ونهضوا من أماكنهم على ما يبدو للنزول من الحافلة؛ خوفًا من استهدافها. يشار إلى أن إسرائيليين اثنان قتلا جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على عسقلان وبئر السبع، اليوم الأحد، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 17 شخصًا.