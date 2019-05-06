شاهدوا صورة لـ ميغان ماركل مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 12:46 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة لكل من دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ والممثلة السورية ​ديمة قندلفت​، كانت نشرتها إحدى الصفحات التي تُعنى بأخبار ماركل، مشيرة إلى الشبه بينهما.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، حيث إختلفت الآراء ففي حين رأى البعض شبه بينهما، رأى آخرون عكس ذلك.

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الصفحة ذاتها طرحت سؤالًا حول إمكانية إنتاج عمل عربي يتناول حياة ماركل تجسد فيه قندلفت شخصيتها، خصوصًا أنها مجرد فتاة عادية امتهنت التمثيل في فترة من حياتها وقدمت عملًا مميزًا من خلال شخصية راتشيل زين في مسلسل Suits، تحولت إلى دوقة وأصبحت واحدة من أعضاء العائلة الحاكمة في بريطانيا بعد قصة حب مميزة عاشتها مع الأمير هاري.