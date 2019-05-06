أصالة عن زياد الرحباني: مستقوي بوالدته ولا أحب القسوة بالفن

متابعة بتجـــــــــــرد: في تصريح اعتبره روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هجومًا على الفنان زياد الرحباني، صرّحت الفنانة السورية أصالة نصري في برنامج “عايشة شو” أن زياد لا يعني لها شيئًا على المستوى الشخصي أو الفني.

وفي التفاصيل، فقد قالت الفنانة أصالة “بحسّو مستقوي بوالدته ولكن هي والدتنا كلّنا، وبشكل عام ما بحب علاقة الشخصيّات المستهترة، ولا أحبّ الهمجية والقسوة بالفن مش أقول اللي عايزة ولو ضايقتوني هشكي لوالدتي، لأن والدتك هي أمنا كلنا، وما بيصير تكون مغالي في آرائك وطريقتك وتستند على تاريخ كلنا مسنودين عليه”.

وكان زياد الرحباني قد انتقد أصالة نصري بشكل لاذع في تصريحات سابقة له حين قال: “أصالة تقصّ خبزًا بصوتها، ومن لديه ربطة خبز يمكن أن تقطعها عندما تقول آه. صوتها حادّ جدًّا وتصرخ في غنائها”.