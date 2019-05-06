الملايين تحاصر كليب Medellín لـ مادونا ومالوما – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيديو كليب Medellín للنجمين العالميين مادونا ومالوما أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة على طرحه.

ويتصدّر الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر موقع “يوتيوب” في عدد كبير من بلدان العالم منذ إتاحة عرضه إلكترونيًا.

وكان النجمان مالوما ومادونا قد قدما الأغنية في لوحة استعراضية ضخمة ضمن حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2019 والذي أقيم في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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تجدر الإشارة إلى أن مالوما كان قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

لمشاهدة فيديو كليب Medellín: