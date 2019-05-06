أحمد السقا ينتهي من تصوير “ولد الغلابة”.. والمسلسل يتصدّر قائمة الأكثر تداولًا

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى النجم المصري أحمد السقا من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “ولد الغلابة” الذي يخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام.
ويشرف مخرج العمل محمد سامي في حاليًا على عملية المونتاج الخاصة بحلقات المسلسل الذي شغل الجمهور منذ الإعلان عن انطلاق تصويره.
يجسد أحمد السقا في المسلسل دور رجل صعيدي يعاني من الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية كسائق تاكسي في الليل، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المنتجة أطلقت منذ أيام الشارة الخاص بالعمل تحت اسم “يا جبل ما يهزك ريح”، ويقدّمها الفنان المصري محمود الليثي بصوته من كلمات عبد المنعم طه، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع خالد نبيل.
مسلسل “ولد الغلابة” يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار وهو من تأليف أيمن سلامة وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.
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