“بدرية” جمعت جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: كان جمهور الكويت على موعدٍ مع ليلة شديدة الخصوصية والألق، أول من أمس، جمعت سلطان الطرب جورج وسوف والنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، الليلة كانت من إنتاج عبدالعزيز الزيدي، وأقيمت في قاعة بدرية.

شيرين عبدالوهاب استهلت أغنياتها بـ”أنا لا جاية أقولك”، لتملأ المسرح صخبًا وغناءً بفستانها الأبيض البسيط المزدان بالورد الأحمر، وبدت شيرين تُغني بانسجام وبمزاج عال أغنيتها “مشاعر”، و”خلاص”، “مش عايزة غيرك”، كما غنت لأم كلثوم، ولم تبخل على جمهورها بأحدث أغنياتها.

وقدّمت شيرين فقرة “أبو وديع” قائلة: “موعدنا مع سلطان الطرب ربنا يعطيه الصحة ويخليه لنا المطرب الكبير جورج وسوف”، ثم قدمت أغنيتين لتنسحب بعدها.. عقب استراحة تم خلالها تجهيز المسرح لاستقبال جورج وسوف، لينزاح الستار مع الموسيقى ويظهر السلطان على المسرح ويقابل بدوي من التصفيق الحار، والنداءات التي تحمل اسمه ولم تنقطع طوال مدة فقرته.

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بدا وسوف متوهجًا، منسجمًا مع جمهوره فتألق بأعذب أغنياته القديمة والحديثة، بل وشرع في مغازلة الحضور ومداعبتهم بإعادة جمل معينة بأكثر من طريقة، كما أحدث حالة من الميكس المحبوبة بين أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم وأخرى لوردة الجزائرية، ليضج الحضور بالتصفيق، وبالنداءات المتكررة باسمه حتى بحت الأصوات.

على نغمات “كلام الناس”، “طبيب جراح”، “ارضَ بالنصيب”، “أنا آسف”، “الهوى سلطان”، “لو نويت”، “سلف ودين”، “بعيد عنك”، وغيرها من الأغنيات التي قدمها أبو وديع لجمهوره المستمتع لتكون الليلة أجمل وأحلى وأمتع ما أحيا الرجل، وليودعنا بالقبلات رغم التعب، وبالحب رغم الاجهاد، لنعيش ليلة هي الأكثر تميزًا على مستوى حفلات الغناء منذ سنوات ليست بالقليلة.