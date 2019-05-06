"زلزال" محمد رمضان يقود DMC في الدراما الرمضانية

تخوض فضائية "دي إم سي" (DMC) المصرية سباق الدراما في شهر رمضان بـ5 مسلسلات، تتنوع ما بين الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي، كما تدور المنافسة خلالها بين 5 نجوم وهم محمد رمضان وحمادة هلال ومحمد رجب وأحمد فهمي ومصطفى خاطر.

مسلسل "زلزال"

المسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعرض المسلسل عبر DMC في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يذاع المسلسل عبر فضائية DMC دراما في تمام الساعة 12 مساءً ويعاد في الـ5 من عصر اليوم التالي.

وتدور قصة المسلسل خلال عام 1992 الذي شهد زلزال مصر الشهير وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفي جراء انهيار المنزل.

مسلسل "الواد سيد الشحات"

مسلسل كوميدي تتشابه أحداثه مع أحداث مسرحية "الواد سيد الشغال" التي قدمها عادل إمام منذ سنوات طويلة، والتي اعتمدت بدورها على فكرة المحلل التي طرحت في عشرات الأفلام المصرية.

وتدور الأحداث حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

والمسلسل تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، ويقوم ببطولته أحمد فهمي وتشاركه في البطولة زوجته هنا الزاهد، بالإضافة إلى نجم الكوميديا الصاعد إسلام إبراهيم.





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مسلسل "ابن أصول"

المسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ويقوم بدور البطولة حمادة هلال وأيتن عامر وعماد رشاد وسوزان نجم الدين وأحمد حلاوة.

وتدور أحداثه حول شاب من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته ويُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط في كل ما حدث.

مسلسل "طلقة حظ"

مسلسل كوميدي تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين ويقوم ببطولته مصطفى خاطر وتشاركه أيتن عامر وأحمد ماهر وأنعام سالوسة.

وتدور قصة المسلسل حول شخصية "عبدالصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

مسلسل "علامة استفهام"

المسلسل تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش ويقوم بدور البطولة محمد رجب، بمشاركة ميرهان حسين وإدوارد وجيهان خليل والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة والفنانة نورهان.

وتدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيا مع تطور الأحداث.