مرصد "العين الإخبارية": قلم المشاغب ينبش المخبوء والخاص في "دقيقة صمت"

يبدو اسم الكاتب "سامر رضوان" هو الضمانة الأساسية لهذا العمل، الرجل الذي جاء من الصحافة إلى الدراما التلفزيونية، كان قد أكد لي في حوار سابق أن "القلم المشاغب يبحث عن المخبوء والخاص، وهاتان الصفتان هما أهم عوامل العمل الدرامي"، وهاتان هما صفة دراما رضوان الأساسية وهو يوثق بطريقته الخاصة للواقع، وبتعبير أدق، يكتب بحد السكين، من دون أن يغادر الدراما وأحكامها.





نص "دقيقة صمت" كان قد تعرض لأكثر من محاولة "انتهاك" مع تقاسم شراكة إنتاجه بين شركتين سورية ولبنانية، ورغم أننا لا ندرك حجم الخراب الذي طال نص سامر رضوان بعد تلك الانتهاكات؛ ما زلنا نؤمن بأن دراما "دقيقة صمت" ستظل مخلصة لخصوصية سامر رضوان الفكرية وبيئة الحكاية السورية إلى أن يأتي العرض لنكتشف عن حجم ما طاله من تلك الانتهاكات.





خلف كاميرا "دقيقة صمت" يدير المخرج شوقي الماجري العمليات الفنية، وهو واحد من مخرجين قلائل عرفوا بسحر الصورة التي يقدمونها، إلا أن صورته غالبا ما كانت تعاني من إيقاع بطيء وهو الأمر الذي يبدو مخالفا لحرارة الحدث وارتفاع حدة التوتر الدرامي في نصوص سامر رضوان، وبالتالي سيكون واحدا من الأسئلة المعلقة هو شكل العلاقة المنتظرة بين إيقاعين مختلفين لنص سامر رضوان وصورة شوقي الماجري، وأي منهما سيجر الثاني إلى ميدانه ويفرض إيقاعه، أم أنهما سيلتقيان في نقطة وسطى.





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وبكل الأحوال، كل ما تسرب عن المسلسل حتى الآن، يعدنا بمستوى فني عالٍ ودراما مشوقة .

في "دقيقة صمت" يقف الفنان عابد فهد كشريك أساسي في صناعة هذا المشروع ولا سيما أن اسمه ارتبط بالعمل منذ ولادته على الورق، فيما يتوقع أن يكون الفنان فادي صبيح الحصان الأسود في العمل وقد عودنا على تقديم مقترحات تمثيلية خاصة لشخصيته، وأن يعود الفنان أندريه سكاف إلى عمق الحضور الذي كرسه من قبل في شخصية "غليص" في مسلسل الانتظار.





ومن المرجح أيضا أن يكون العمل نقطة تحول في تجربة الفنان خالد القيش الفنية، ستنقله إلى الصف الأول من الدراما إن استثمر الفرصة التي أتيحت له كاملة، وبالمثل ينتظر أن تحدث الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا مفاجأة على صعيد الأداء ولا سيما أنها تقف في العمل إلى جانب ثلاثي تمثيل ملهم هم عابد فهد وفادي صبيح وأندريه سكاف.

يعرض العمل على قنوات: أبوظبي، وأبوظبي دراما، والجديد.



