عروض نتفليكس في رمضان.. 5 مسلسلات وفيلم وثائقي وقاتل متسلسل

تستعد شبكة نتفليكس مجموعة مميزة من مختلف أنواع الأفلام والمسلسلات لعرضها في شهر رمضان، إذ أعلنت بالفعل صدور فيلم جديد يتناول قصة القاتل المتسلسل تيد باندي، من بطولة الممثل الأمريكي زاك إيفرون.

وتقدم شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني سلسلة وثائقية جديدة، فضلًا عن عرض أفلام ومسلسلات قديمة حققت شعبية على مدار الأعوام السابقة.

ويستعرض موقع "ديجيتال تريندس" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز العروض التي تبثها نتفليكس في شهر مايو.

1- Knock Down the House "اهدم المنزل"





يتناول الفيلم الوثائقي قصة 4 نساء ترشحن في الانتخابات الامريكية الأخيرة عام 2018، وهن: ألكساندريا أوكاسيو وأيمي فيليلا وكوري بوش وبولا جين، والصراعات التي واجهتهن لإثبات أنفسهن خلال هذه الفترة.

صدر الفيلم في أول مايو، وهو يسجل واحدة من أهم اللحظات السياسية في تاريخ أمريكا الحديث، والصعوبات التي تواجه النساء اللائي يمارسن السياسة.

2- Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile "الخبيث جدا والشرير الصادم والدنيء"



يتناول الفيلم قصة القاتل المتسلسل تيد باندي، من وجهة نظر حبيبته إليزابيث كلويبر، التي رفضت، حتى اللحظة الأخيرة، تصديق أن والد ابنتها يمكن أن يقتل 30 سيدة في الفترة من 1974 وحتى 1978.

3- Dead to Me "ميت بالنسبة لي"



تعود الممثلة كريستيان أبلجيت إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد "ميت بالنسبة لي"، والذي تدور أحداثه حول أرملة تدعى "جين"، يتوفى زوجها بطريقة بشعة وحزينة، وبينما تحاول "جين" التغلب على أحزانها، تلتقي بأرملة أخرى، وتنشأ بينهما صداقة فريدة لا يعكرها سوى أسرار الماضي، التي تبدأ في الانكشاف رويدا مؤذنة بتدمير هذه العلاقة.

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4- Tuca & Bertie "توكا وبيرتي"



يقدم صناع مسلسل "بوجاك هورسمان" مسلسلا جديدا بعنوان "توكا وبيرتي"، وتدور أحداثه حول صداقة تجمع بين طائرين توكا وبيرتي، في الثلاثين من عمرهما، ويعيشان في عمارة سكنية واحدة، ويتناول المسلسل الأحداث الطريفة التي تعترضهما.

يشارك في الأداء الصوتي للمسلسل تيفاني هاديش وستيفن يون وأمبر روفين.

5- Lucifer "لوسيفر"



يدور المسلسل في إطار فانتازي، حول الشيطان "لوسيفر" الذي سأم من الجحيم، وقرر أن يهبط في مدينة لوس أنجلوس للبحث عن مغامرة جديدة ممتعة، ومع استقراره في المدينة يتورط في مساعدة محققة شرطة في جريمة قتل، وبعد أن ينجح في حل اللغز يصبح معاونا للشرطة.

6- Easy "سهل"



يعود الممثل جو سوانبرج بموسم ثالث من مسلسل "سهل" 10 مايو المقبل، ويتناول المسلسل قصة مجموعة من الأصدقاء يعيشون في مدينة شيكاغو، ويصارعون يوميا في حياتهم العاطفية والعملية.

يشارك في المسلسل عدة نجوم كبار منهم: أورلاندو بلوم وديف فرانكو وأوبري بلازا.

7- The Society "المجتمع"



تدور أحداث المسلسل في إطار خيالي حول بلدة يختفي فيها الأهالي وكبار السن بشكل مفاجئ، تاركين أبناءهم دون رقابة أو سلطة أبوية من أي نوع، وهو ما يخلق فوضى لا يمكن التحكم فيها، وتأخذ الأمور منحنى سيئا.

يصدر المسلسل في 10 مايو، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا.

8- Wine Country "بلدة النبيذ"



يجتمع طاقم عمل برناج SNL "إس إن أل" الكوميدي من جديد في فيلم يصدر 10 مايو، ويتناول قصة مجموعة من النساء يقمن حفلة عيد ميلاد لإحداهن بمناسبة بلوغها 50 عاما، إلا أن الحفل يخرج عن السيطرة.

الفيلم من بطولة آيمي بولر وليز كاكوسكي ومايا رودولف.