“فكرة بمليون جنيه” ينافس بقوة في مصر

أكدت شركة الصباح مرة جديدة انها رقمًا صعبًا في عالم الانتاج، وقادرة على المنافسة بقوة وتحقيق نجاحات كبيرة من خلال الاعمال التي تطرحها.

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فقد شاركت الشركة متابعيها عبر موقع انستغرام، خبرًا مفاده ان “هاشتاج #فكره_بمليون_جنية استطاع ان يحقق المنصب الثاني في قائمة “تريند” على موقع تويتر في مصر”، وذلك مع بدء عرض الحلقات الاولى من هذا المسلسل على mbc مصر.

الجدير بالذكر أن مسلسل “فكرة بمليون جنيه” من بطولة نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، ويُشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فوّاز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل “ذا فويس” أحمد السيسي ومحمّد محمود، من تأليف أمين جمال وإبراهيم مُحسن ومحمّد فتحي وشريف يُسري وإخراج وائل إحسان.

تدور أحداثه حول شاب يدعى علاء مصباح الدين، يحب جداً الاختراعات، الا انه فشل في دخول كلية الهندسة على 4% فقط من مجموع التنسيق، لكن مفارقة معينة تحدث له فيحصل على مليون جنيه.