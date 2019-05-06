ميزات جديدة في إنستغرام.. وهكذا يمكن استخدامها

مقالات مختارة: أعلنت شركة “فايسبوك” خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8 هذا العام، عن دعم تطبيق إنستغرام بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، والتي تَشمل تصميما جديدا لواجهة الكاميرا، وإضافة وضع جديد يُسمى Create Mode؛ يُسهل على المستخدمين إنشاء محتوى بدون صور، أو مقاطع فيديو، ومشاركته عبر قصص إنستغرام، بالإضافة لتطوير أدوات التسوق لتسمح للمستخدمين بشراء المنتجات من داخل التطبيق، ودعم إنشاء حملات جمع التبرعات داخل التطبيق.

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وبحسب ” البوابة العربية للأخبار التقنية” فقد بدأ تطبيق إنستغرام بالفعل في طرح الميزات الجديدة تدريجياً، وإليك كيفية استخدامها:

1- استخدام وضع الكاميرا الجديد Create Mode:

يتضمن التصميم الجديد لواجهة الكاميرا وضع الإبداع Create Mode، والذي يَمنح مستخدمي قصص إنستغرام إمكانية المشاركة دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث يمكنك كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات أو إنشاء المسابقات.

لمشاركة قصص إنستغرام بدون صور أو فيديو، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة الكاميرا داخل التطبيق، ستظهر لك الواجهة الجديدة على شكل قوس دائري موجود أعلاه الأوضاع المتاحة.

حدد وضع إنشاء Create، ستظهر لك أربع خيارات هي:

نص: يتيح لك كتابة أي شيء على خلفية ملونة.

2. اسألني سؤالًا ask me a question: يتيح لك طرح سؤال معين على المتابعين.

3. استطلاعات رأي polls

4. العد التنازلي countdown: يتيح لك المشاركة مع الأصدقاء في مناسبة معينة مثل أعياد الميلاد، أو الزفاف، أو أي مناسبة أخرى.