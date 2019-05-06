انفصال حلا شيحة عن زوجها يفرق الاولاد

أعلنت الممثلة حلا شيحة انفصالها عن زوجها يوسف هاريسون وذلك بعدما تم الطلاق بينهما بهدوء ودون مشاكل منذ أشهر.

وانتقلت “حلا” رسمياً الى مصر لتستقر فيها، اما زوجها السابق يعيش في كندا حالياً.

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أما بالنسبة لأولادها، فإبنتيها الكبيرتين تعيشان مع والدهما في كندا لاستكمال دراستهما، أما الصغيرين يعيشان معها في مصر.

من جهة أخرى، تطل حلا شيحة بعد غياب عن التمثيل لمدة 13 عاماً، في رمضان بمسلسل يحمل عنوان “زلزال” مع النجم محمد رمضان، حيث تبدأ الأحداث مع طفل فقد معظم عائلته في زلزال مدمر عندما كان طفلاً. يكبر الطفل ويتحول إلى شاب طموح لا يكسره فقر ولا يهزمه يأس، يحيط نفسه بمجموعة من الأصدقاء الذين يرافقونه من القرية والجامعة ولاحقاً خلال مسيرته الطويلة. هدفه الوصول إلى حلم بعيد لا يعرفه أحد إلا أمه. فهل سيصل إلى حلمه في النهاية؟

تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، هنادي مهنا، حسام داغر، حنان سليمان وغيرهم.