والدة كايلي تدافع عنها بعد التشكيك بلقب "عصامية" الذي منحتها اياه "فوربس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت كريس جينر عن ابنتها، كايلي، بعد الإعلان عن منحها لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في العالم من جانب مجلة "فوربس" العام الماضي.

واضطرت كريس للدفاع عن ابنتها، بعدما زادت حدة الجدل والنقاش عن المقصود بالتحديد من وراء كلمة "عصامية"، خاصة وأن كثيرين من المتابعين يرون أن سر النجومية التي وصلتها كايلي اليوم هو الشريط الإباحي لشقيقتها كيم كارداشيان.

وقالت كريس في تصريحات أدلت بها عبر محطة CBS: "أتصور أنها عصامية، وقد يعتقد البعض أن مثل هذه الألقاب تُمنَح لبناتي، لكنهن يبذلن جهداً كبيراً في أعمالهن. كما أن الأموال التي جمعتها كايلي هي نتاج مجهودها وعملها في مجال مستحضرات التجميل، وهو ما يستنزف من جهدها ونفسيتها وبدنها، فضلاً عن أن المشروع برمته كان فكرتها، وحقيقةً أعتبر ما تفعله كايلي بأنه شيء مذهل بالفعل".

وكانت كايلي قد استطاعت إطلاق خط مستحضرات تجميل خاص بها باسم Kylie Cosmetics, قدَّرَت فوربس أن قيمته تقدر سوقياً الآن ب 900 مليون دولار أمريكي.