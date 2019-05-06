هل تعود المسلسلات السورية للمنافسة مجددًا هذا العام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط طموحات بتعافيها وعودة الروح لها، يكثر الحديث حاليًا عن الدراما السورية، والقنوات العارضة لها.

ورغم توفر عدد كبير ومتنوع من المسلسلات السورية، إلا أنّ القليل منها نال فرصة العرض على الشاشات العربية، حيث لم يتغير حال السّوق الدرامي في سوريا كثيرًا، خاصة على صعيد علاقات شركات الإنتاج مع القنوات الفضائية.

المسلسلات التي تتنافس في رمضان هذا العام، تطرح قضايا حالية، وتتنقل السيناريوهات بين الحب والتغيرات الاجتماعية، وبعضها يكمل أجزاء سابقة ضمن سلسلة مستمرة، وبعضها الآخر أُجل من المواسم السابقة، وفيما يلي أهم المسلسلات السورية التي ستشارك في السباق الرمضاني لهذا العام:

مسافة أمان

المسلسل تدور أحداثه من عمق الأزمة السورية الراهنة، ويركز على شبكة من العلاقات الاجتماعية التي شابها الكثير من التشوّه والانحراف، فوصلت بالمجتمع إلى أماكن شديدة الخطر والغربة.

العمل قصة وسيناريو وحوار إيمان السعيد، وإخراج الليث حجو، ومن بطولة سلافة معمار، كاريس بشار، عبد المنعم عمايري، قيس الشيخ نجيب، ونادين تحسين بيك.

دقيقة صمت

يعيد المسلسل مجموعة من الأسماء للعمل داخل سورية، منها الفنان عابد فهد في بطولة العمل والمخرج التونسي شوقي الماجري في الإخراج.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيتين تواجهان حكم الإعدام، هما أمير ناصر، وأدهم منصور، وتحدث مفاجأة غريبة؛ حيث يتم إعدام شخصين آخرين بدلاً منهما وتتحول التحقيقات لتكشف الفساد. العمل من بطولة: عابد فهد، رنا شميس، ستيفاني صليبا، يوسف حداد، خالد القيش، جهاد سعد، فادي صبيح، تيسير إدريس، جفرا يونس. سيناريو وحوار سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.

سلاسل دهب

يبرز في الموسم الحالي مسلسل "سلاسل دهب"، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس. ويعيد العمل في البطولة، الفنان القدير بسّام كوسا بعد غياب عن الأعمال الشامية منذ عام 2014، حين قدّم بطولة الجزء الثاني من "الغربال"، كما يعيد الفنانة ديما بيّاعة للتصوير في سورية بعد ابتعاد دام ثماني سنوات.

وتدور أحداث المسلسل حول الصائغ "مهيوب" ذي الشخصية الدونجوانية، والتي تتميز بإدراكها الجيد لنفسيات النساء، إضافة إلى مكرها وحبّها للمادة. ويخرج العمل عن الصورة النمطية في الأعمال الشامية، إذ يبتعد عن الشخصيات المقولبة والجاهزة، إضافة الى إسناد جانب مهم من البطولة إلى الأدوار النسائية التي تُبرز مكانة المرأة وقدرتها على التحكّم في قراراتها.

وتضم لائحة الأبطال أيضًا، الفنانين ميلاد يوسف وكاريس بشّار وشكران مرتجى وآخرين.

باب الحارة 10

يشهد هذا الموسم غياب أكثر من 85% من أبطال السلسلة الشهيرة للمسلسل السوري في الجزء العاشر، والذي يحمل اسم حارة الصالحية، وفي سياق آخر حدث تغيير بشكل كامل في منظومة المسلسل المتعارف عليه في الأجزاء السابقة.

تنطلق أحداث المسلسل بعد قصف الاحتلال الفرنسي لحارة الضبع؛ ما ينتج عنه استشهاد الأبطال والشخصيات الرئيسية التي تولت تصوير حلقات المواسم التسعة السابقة من المسلسل ليبدأ الممثلون الجدد في تجسيد شخصياتهم وينتقلون إلى حارة الصالحية وتستمر المناوشات والمعارك مرة أخرى في الحب والحرب والدفاع عن الحارة ضد الغزاة.

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سوف يشهد المسلسل دخول وجوه وشخصيات جديدة من أبرزهم: نظلي الرواس، يامن حجلي، علي كريم، فاتح سلمان، سلمى المصري، نجاح سفكوني، مرح جبر، تيسير أدريس.

عندما تشيخ الذئاب

لا تغيب هذا الموسم المسلسلات المقتبسة من عالم الأدب، ومنها مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" المقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته للروائي والقاصّ الأردني من أصول فلسطينية جمال ناجي، جرى تصوير أحداثها في دمشق.

ويدور المسلسل في حقبة التسعينيات ليرصد صراعات وتحولات شريحة واسعة من المجتمع بالتوازي مع الأحداث السياسة والاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على العالم العربي.

ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة، منهم سلوم حداد، عابد فهد، فادي صبيح، محمد حداقي، وأيمن رضا.

حرملك

للمرة الأولى منذ عدة أعوام يجتمع عدد كبير من النجوم السوريين في مسلسل تاريخي ضخم تحت عنوان "حرملك"، وتدور أحداث المسلسل في أجواء تاريخية وصراع المماليك على الحكم، ما بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة.

يشارك في البطولة: رشيد عساف، صباح الجزائري، فادية خطاب، مرح جبر، ولاء عزام، وآخرون. إخراج غزوان قهوجي.

عطر شام 4

رغم غياب البطل الرئيسي للمسلسل الفنان رشيد عساف، والذي يحضر بدوره في بطولة مسلسل "شوارع الشام العتيقة" في أول إنتاج حكومي لهذه النوعية من الأعمال.

سيعرض جزء رابع من المسلسل، ويرصد هذا الجزء مرحلة القضايا الاجتماعية واليومية في حياة الدمشقيين في حقبة الثلاثينيات، ليضيء على المجتمع البيئي القديم بما هو يومي أكثر من العناوين العريضة.

يشارك في البطولة نادين خوري، ورضوان عقيلي، ويزن خليل، وسلمى المصري، وآخرون. إخراج محمد زهير رجب.

وتقدّم "المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني" ضمن مشروعها الدرامي الجديد، مجموعة من المسلسلات التي تنحو باتجاه الاجتماعي المعاصر، هي: "أثر الفراشة"، و"غفوة القلوب"، و"ناس من ورق"، و"عن الهوى والجوى"، و"شوارع الشام العتيقة".

ولا يزال الجزء الأكبر من الفنانين السوريين يحصر عمله بالدراما المشتركة، التي تشترط على نجومها عدم المشاركة في عمل آخر. وبذلك نشاهد تيم حسين في مسلسل "الهيبة"، وقصي خولي، ومعتصم النهار معاً في مسلسل "خمسة ونص"، وباسل خياط في مسلسل "الكاتب"، ومكسيم خليل في"صانع الأحلام".

أما المختلف فكان انضمام مجموعة من الكتاب والمخرجين إلى نطاق الدراما المشتركة بعد سنوات من الرفض من قبل بعضهم، كإيمان السعيد، ويم مشهدي، وسامر رضوان، وبشار عباس في الكتابة، ومحمد عبد العزيز في الإخراج.

الدراما السورية تعرّضت لأزمات عديدة، بالاضافة إلى هجرة كوادرها، لكنها تحاول العودة اليوم وسط صعوبات كثيرة. ويأمل المشاهد العربي، أن تترك الأعمال لهذا العام بصمة وصدى.