بلال مارتيني: باب الحارة لا يطرحُ تاريخًا بل "حدوتة".. وهذا دوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يطلّ الممثّل السّوريّ الشّاب، بلال مارتيني، في شهر رمضان، بمجموعة أعمال، منها مسلسل "باب الحارة 10"، تأليف مروان قاووق وإنتاج قبنض وإخراج محمد زهير رجب.

وكشف مارتيني لـ"فوشيا"، من كواليس تصوير العمل، عن أنّه يؤدّي شخصيّة فخري آغا، وهو ابن الأغا الذي يقع بمشاكل كثيرة، بسبب اندفاعه وحبّه لابنة العاملة في منزلهم ويصبح في حاجة ماسة لعدم افتضاح أمره أمام أهل الحارة، ومحاولة علاج القصة بعيدًا عن الفضيحة مستغلاً سلطة والده وقوته.

وسيظهر مارتيني بلباس مختلف عن لباس البيئة الشّامية، لوضعه الاجتماعيّ العامّ في حارة الصالحيّة، حيث يجري تصوير العمل.