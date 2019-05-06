أحمد عز قائد على الجبهة في "الممر"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الشركة المنتجة لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفه الحملة الدعائية الخاصة بالعمل بالتزامن مع اقتراب موعد طرحه بالصالات السينمائية في مصر والعالم العربي خلال موسم عيد الفطر المقبل. علماً أن أحداثه تدور خلال حرب الاستنزاف، فيما يأتي عرضه بالتزامن مع الذكرى الـ52 لحرب 1973.

الجدير ذكره أن هذا العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، ولقد نُشِرَت الصور الخاصة بالشخصيات وملامح الادوار عبر صفحته على "فيسبوك". فيما يلي نستعرض باختصار أدوار أبرز نجومه:

أحمد عز: قائد على الجبهة في الجيش المصري.

إياد نصار: ضابط إسرائيلي.

أحمد رزق: صحفي منتدب لتغطية أخبار العمليات العسكرية.

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جنود في الجيش المصري: محمد فراج، محمود حافظ، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، أحمد فلوكس .

شريف منير: مقدم في الجيش.

هند صبري: دور زوجة أحمد عز.

محمد جمعة: دور بدوي يعيش في سيناء.

أسماء أبو اليزيد: دور بدوية مصرية.

يُذكر أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حواره وقام بتأليف أغانيه الشاعر أمير طعيمة. علماً أنه يناقش المرحلة الزمنية ما بين حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مع الإشارة إلى أنه تمت الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الإثارة والمعارك الحربية، فيما تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة.