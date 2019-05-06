سيرين عبد النور تُغازل تيم حسن

اعتبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أن الممثل السوري تيم حسن هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلاً وموهبة ولطافة وتمثيلاً، بحسب تعبيرها.

وتحدثت سيرين في مقابلة تلفزيونية لها عن مسلسل "الهيبة الحصاد" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشاركها البطولة فيه تيم، حيث قالت إنها كانت ترغب بالتمثيل مع الممثل السوري تيم حسن، فهناك كيمياء بينهما.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements