شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض "كلبش 3" على قناة ONE اليوم الساعة 8 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات ONE عن بدء عرض حلقات مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، اليوم الاثنين أول أيام رمضان فى تمام الساعة الثامنة مساء. Advertisements مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

كلبش3

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